FNV: Nieuwe cao winkelpersoneel is onaanvaardbaar

Zorgpremie Menzis ook omhoog, maar verzeke­raars tasten in het duister: ‘Komt er nog een derde coronagolf?’

12 november WAGENINGEN / ARNHEM - De grote zorgverzekeraars hebben een flinke verhoging van de zorgpremie aangekondigd. De premie van Menzis stijgt met 7 euro per maand. VGZ kondigt een stijging van 4,5 euro per maand aan. ,,Het is meer dan ooit tasten in het duister’’, zegt bestuurder Dirk Jan Sloots van Menzis.