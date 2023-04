FNV: Stakingen bij Albert Heijn gaan door, schappen zullen steeds leger raken

,,De basis om verder te praten is een loonsverhoging van 10 procent en geen verslechteringen in de arbeidsvoorwaarden. Dat zijn de randvoorwaarden en daar voldoet Albert Heijn niet aan, dus heeft een gesprek weinig nut”, stelt Zühlke-van Hulzen. ,,Wij hebben ons heel toegefelijk opgesteld. Initieel vroegen wij om een loonsverhoging van 14 procent”, vervolgt hij.

Albert Heijn stelde eerder een loonsverhoging van 8 procent voor, maar dat vinden vakbonden te weinig. Een woordvoerster van het supermarktconcern benadrukt dat het bedrijf verder wil praten. ,,Wij willen kijken of we er samen uit kunnen komen, we zijn bereid om stappen te zetten. Niet alleen op het loonbod, maar ook op andere aspecten van de cao”, stelde de zegsvrouw eerder op de dag. ,,Maar je moet dan wel allebei bereid zijn om wat te doen”.

De staking begonnen zondagnacht in de distributiecentra in Zwolle en Pijnacker. Inmiddels doen meer distributiecentra mee aan de staking. Volgens de vakbondsman worden de stakingen de komende dagen doorgezet bij de distributielocaties in Zaandam, Zwolle, Geldermalsen, Pijnacker en in Tilburg. ,,De schappen zullen steeds leger raken de komende dagen.”

Lege schappen bij Albert Heijn XL aan de Jacobslaan in Nijmegen, als gevolg van stakingen bij de distributiecentra.

‘Volledig platgelegd’

Volgens Zühlke-van Hulzen is het distributiecentrum in Zwolle zaterdagmiddag volledig platgelegd. ,,Tot nu toe was de staking bijna uitsluitend van de mensen die in dienst zijn bij Albert Heijn. Vanmiddag zijn de uitzendkrachten met z’n allen naar buiten gelopen en hebben ze zich aangesloten bij de staking. Het werk ligt daar nu helemaal stil”, aldus de bestuurder. Het gaat om zo’n honderd uitzendkrachten.

Volgens Albert Heijn raakt de staking bijna de helft van de supermarkten van de keten. Hoe groot de impact precies is verschilt per winkel. Soms valt het op dat bijvoorbeeld het groente- en fruitschap en de broodrekken veel leger zijn dan normaal. Ook komt het voor dat mensen langer houdbare producten mislopen.

Medewerkers van een distributiecentrum van Albert Heijn demonstreerden vrijdag voor een filiaal van AH in Zaandam.

Intimidatie stakende medewerkers

Eerder op zaterdag ontkende de supermarktketen nog dat stakende medewerkers van distributiecentra te maken krijgen met intimidatie en ontslagen dreigen te worden als ze niet gaan werken. “Iedereen heeft het recht om te staken of je nou een vaste medewerker bent of een uitzendkracht, dat maakt niet uit. Dat recht wordt niet beperkt”, zei een woordvoerster van het supermarktconcern.

Vakbonden FNV en CNV stelden vrijdagavond dat medewerkers van Albert Heijn geïntimideerd worden en dat parttimers persoonlijk worden benaderd door leidinggevenden. Uitzendkrachten zouden volgens de bonden ook te horen krijgen dat ze alleen nog maar de vervelendste taken mogen doen, of een slechter werkrooster krijgen als ze niet aan de slag gaan. Sommige uitzendmedewerkers zouden bij het tekenen van hun arbeidscontract ook moeten beloven niet lid te worden van een vakbond.

,,Waar de uitzendbureaus waarmee wij werken van worden beschuldigd, gebeurt niet. Dat doen wij niet en dat doen de uitzendbureaus niet”, benadrukt de zegsvrouw van Albert Heijn.

De Albert Heijn XL in Schuytgraaf in Arnhem: door de staking in distributiecentra raakt het zuivelschap steeds leger.

