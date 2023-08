FNV: uurloon minimaal 16 euro bruto, anders wacht een miljoen Nederlanders armoede

Vakbond FNV wil dat het minimumuurloon naar 16 euro bruto gaat om te voorkomen dat er volgend jaar één miljoen Nederlanders in armoede leven. ‘Terwijl we als land nog nooit zo rijk zijn geweest.’

Het minimumloon ligt nu iets boven de 12 euro per uur. Lange tijd pleitte de vakbond ervoor om dat te verhogen tot 14 euro, maar dat is volgens de vakbond met de huidige inflatie niet langer voldoende.

Tuur Elzinga, voorzitter van de FNV, spreekt van een noodzakelijk herverdeling van miljarden euro’s. Uit eerste berekeningen blijkt dat het gaat om meer dan 10 miljard euro. ,,Veel geld, maar er worden recordwinsten geboekt, terwijl het geld blijft hangen bij de top van de bedrijven en bij de aandeelhouders; het komt niet terecht bij de grote groepen werknemers. Nederland is nog nooit zo rijk geweest. Terwijl niet alleen minima, maar ook middeninkomens door het ijs dreigen te zakken. Dat moeten we een halt toeroepen.’’

De AOW en andere uitkeringen zouden eveneens met het hogere uurloon mee moeten stijgen en de huur- en zorgtoeslag en het kindgebonden budget moeten eveneens verder omhoog.

In het slop

FNV komt met de eis een dag nadat het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat Nederland in een recessie is beland. Elzinga is niet onder de indruk. ,,Geen paniek. De economie raakt een beetje in het slop. En dat wordt voor een groot deel veroorzaakt door de achterblijvende binnenlandse bestedingen. Kleine mkb’ers hebben als eerste last van gedaalde koopkracht. Zij zijn de eerste die omvallen. Onze eis gaat dan ook niet alleen om koopkracht maar ook om banen. We moeten de economie stimuleren door mensen te helpen die de economie laten draaien.’’

Vakbond CNV liet gisteren al weten het cao-beleid niet aan te passen vanwege de recessie en de looneis van plus 10 procent te handhaven.

Het Centraal Planbureau komt vandaag met nieuwe voorspellingen over hoe de economie, onze koopkracht en de armoede in Nederland zich ontwikkelen. Ook komt het instituut met een inschatting van de financiële speelruimte die het volgende kabinet heeft.

FNV speelt daar met het hoger uurloon op in. ,,Het kabinet is nú bezig met de begroting voor volgend jaar. En we komen er nu mee omdat alle politieke partijen bezig zijn met hun verkiezingsprogramma’s. Als we wachten tot na de zomer dan zijn we te laat.’’

Keuze voor armoede

Dat het kabinet demissionair is, is volgens Elzinga geen argument om niets te doen. ,,Kabinet en Kamer hebben de grondwettelijke taak om iedereen in dit land bestaanszekerheid te bieden. Geen maatregelen nemen is ook een bewuste politieke keuze: een keuze vóór armoede. Het kabinet is demissionair maar de Tweede Kamer is dat niet. Die heeft Rutte en zijn mensen in een motie opdracht gegeven om te voorkomen dat armoede door de val van het kabinet toeneemt. De Eerste Kamer heeft een motie aangenomen om kinderarmoede in 2025 te halveren. Structurele maatregelen zijn daarvoor keihard nodig. En snel ook.’’

De 16 euro bruto komt niet uit de lucht vallen. FNV zegt zich bij de berekening te stoelen op de Europese armoederisicogrens van 60 procent van het zogeheten mediane inkomen, kort gezegd: het middelste inkomen in een land. ,,Dan voorkom je armoede onder grote groepen mensen. Andere landen zoals Ierland doen dit ook zo’’, zegt Elzinga.