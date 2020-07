FNV wil 5 procent loon erbij voor winkelpersoneel

Het CBS maakte deze week bekend dat de detailhandel in mei 8,2 procent meer heeft omgezet dan in mei 2019. Dat is de grootste groei in veertien jaar tijd. Vooral winkels in doe-het-zelfartikelen verbraken opnieuw een record. Bouwmarkten draaiden bijna 30 procent meer omzet dan een jaar geleden. Daarentegen hadden de kleding- en schoenenwinkels ook in mei te kampen met omzetdalingen, maar wel wat minder erg dan de recordverliezen in maart en april.

,,Bouwmarkten, discounters, supermarkten. Deze winkels hebben het de afgelopen tijd heel erg goed gedaan, hun omzetten groeiden vaak met dubbele cijfers. De medewerkers hebben applaus ontvangen, maar dat mag niet vrijblijvend zijn. Wij vinden dat de werkgevers voorop moeten gaan in het geven van meer loon. Tijd voor waardering. En meer salaris is een goede impuls voor de koopkracht en dus de economie. Oók voor de horeca en winkels, want zij profiteren er het eerst van als mensen meer te besteden hebben. Als die weer beter draaien, komen er wat ons betreft ook meer mogelijkheden om de lonen van medewerkers in de kleding- en schoenenbranche aan te passen. En om afspraken te maken over meer vaste contracten’’, zegt FNV-bestuurder Linda Vermeulen.

Minimumloon

Het steekt de vakbond dat veel winkelmedewerkers weinig verdienen, vaak het minimumloon van 10 euro bruto per uur of net erboven. ,,Vandaar onze looneis van 5 procent, met een minimum van 200 euro bruto structureel per maand erbij. Voor de werkers in vitale beroepen met een laag salaris is dit tevens een grote stap richting een leefbaar loon van 14 euro per uur.’’

Vermeulen noemt ketens als Big Bazar, Ikea, Wibra en Hornbach waar FNV op korte termijn aan de deur klopt om de looneis op tafel te leggen. ,,Via onze leden weten we hoe druk het in deze winkels is. Het personeel vindt het de hoogste tijd dat ze beter worden beloond, we krijgen er de laatste maanden niet voor niets tientallen leden bij.’’ De looneis van 5 procent was al eerder neergelegd bij de supermarkten. Na de zomer beginnen de cao-onderhandelingen bij onder meer de Mirage Retail Group, moederbedrijf van onder meer Big Bazar en Blokker. ,,Met name bij Big Bazar staan de lonen al jarenlang stil.’’

Quote De coronacri­sis vraagt om realisme en het maken van scherpe keuzes Arne Kuijvenhoven, Ikea

Het Vakcentrum, belangenbehartiger van onder meer supermarkten, laat weten dat ook daar de cao-onderhandelingen na de zomer beginnen. ,,De eerste verkennende gesprekken met de vakbonden zijn achter de rug, na de vakantie praten we verder. Daar kan ik verder niet op vooruitlopen.’’ Hetzelfde geluid komt van de Vereniging van Winkelketens in de Doe Het Zelf Branche (VWDHZ). ,,Ook wij gaan na de zomermaanden in onderhandeling met de bonden over onder meer de looneis.’’

Realistisch

De cao bij Ikea (zesduizend medewerkers in Nederland) loopt tot 1 oktober 2020. ,,In deze cao is een gemiddelde loonstijging van 5,4 procent geregeld. Ook zijn er afspraken gemaakt over toeslagen en maatregelen die zijn gericht op verlaging van de werkdruk. Over een toekomstige looneis kunnen we op dit moment weinig zeggen omdat we met de vakbonden in een verkennende en onderzoekende fase voor een nieuwe cao zijn’’, aldus Arne Kuijvenhoven namens Ikea.

Hij stelt dat het onrealistisch is om cao-onderhandelingen alleen te laten gaan over het afdwingen van de hoogst mogelijke looneis. ,,Het is een belangrijk onderdeel, maar kan niet los worden gezien van andere arbeidsvoorwaarden zoals roosteren, planning en pensioen. Daarnaast vraagt de coronacrisis om realisme en het maken van scherpe keuzes. Want ondanks het feit dat wij de inkomens van onze mensen konden garanderen, is Ikea wel degelijk hard geraakt. We willen toewerken naar een pakket aan arbeidsvoorwaarden dat aansluit bij de behoeftes van onze werknemers en waarmee we de banen van zoveel mogelijk medewerkers zo lang mogelijk beschermen.’’

Bekijk hieronder onze populairste video’s.