Fors inkomensverlies dreigt voor jonge weduwen

Het verlies van een partner leidt voor veel mensen naast een emotionele ook tot een financiële klap. Daarvoor waarschuwt Arthur Arbouw, adjunct directeur Pensioenen bij verzekeraar ASR. ,,De Algemene Nabestaanden Wet (ANW) is flink versoberd, waardoor veel minder mensen in aanmerking komen voor die regeling als de partner overlijdt voor de pensioendatum. En het partnerpensioen is vaak niet voldoende om het verlies van het inkomen op te vangen. Mensen zijn zich daar niet van bewust.''



Vooral weduwen die nog geen pensioen krijgen, worden getroffen. Meestal is de man hoofdkostwinner en dat inkomen valt weg bij overlijden. Als er geen recht is op een ANW-uitkering resteert het partnerpensioen. En dat valt zeker bij lagere inkomens vaak fors tegen. Het gevolg is dat de achterblijvers wel tot de helft van hun inkomen missen, heeft Netspar, een kennisinstituut op pensioengebied, berekend.