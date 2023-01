Forse loonstijging voor beveiligers: ruim 20 procent erbij

Beveiligers zien hun salaris de komende tijd stijgen met ruim 20 procent. Voor beveiligers die werkzaam zijn op Schiphol kan het loon zelfs 40 procent hoger uitvallen. Dat is afgesproken in de cao-overeenkomst die vakbond CNV heeft gesloten met de beveiligingsbranche, waarbinnen 20.000 mensen werkzaam zijn. Het betreft geen nieuwe cao, maar een cao-verlenging van negen maanden tot 1 april 2024.

De lonen van de beveiligers stijgen in twee etappes. Vanaf 1 januari dit jaar gaan deze met terugwerkende kracht omhoog met 14,5 procent. Op 1 januari 2024 volgt een stijging van 6 procent plus een verhoging op basis van de consumentenprijsindex (CPI) van maximaal 2,5 procent. De CPI is een maatstaf om prijsveranderingen van goederen en diensten die consumenten kopen inzichtelijk te maken.

Schiphol-beveiligers gaan er nog meer op vooruit. Dat komt doordat een eerder afgesproken toeslag wordt opgenomen in de cao. Die bedraagt 2,50 euro bruto per uur. Onderhandelaar namens CNV Erik Honkoop is daar blij mee. ,,Dat biedt voor de beveiligers op Schiphol ook voor de langere termijn een goed perspectief.”

Personeelstekorten op de beveiligingsafdeling op Schiphol leidden vorig jaar nog tot grote problemen. Vanaf de meivakantie ontstonden er lange rijen, soms tot buiten de vertrekhal. Inmiddels verwacht Schiphol al wel genoeg beveiligers te kunnen werven om problemen zoals vorig jaar te voorkomen.

Ook is afgesproken dat de werkweek voor alle beveiligers wordt ingekort, van 38 naar 36 uur, aldus CNV. Daarnaast verdwijnt de verplichting om in vier weken 144 uur te werken.

Honkoop verwacht dat dit cao-akkoord met een ‘forse, maar zeer verdiende loonstijging’ voor wat rust zorgt in de sector. Al heeft de kortlopende cao nog wel open eindjes. Volgens de onderhandelaar heeft personeel namelijk nog altijd te maken met onregelmatige diensten en ‘onwerkbare roosters’. Ook moet de erkenning van het vak beter. ,,We moeten het komende jaar hard aan de slag om het vak weer in ere te herstellen”, aldus Honkoop.

