‘Frankrijk wil af van verouderde Europese begrotingsregels’

Parijs wil die regels afschaffen, schrijft dagblad Le Monde. Volgens de krant worden er de komende tijd verschillende plannen ontwikkeld. In de eerste helft van 2022 worden de nieuwe Franse voorstellen dan officieel op de Europese agenda gezet. Frankrijk is die periode EU-voorzitter.



President Emmanuel Macron begeeft zich daarmee op glad ijs in de Europese Unie. Nederland en vaak ook Duitsland houden onverkort vast aan de strenge begrotingsregels. Zij zijn bang dat sommige landen geld over de balk smijten en daarmee andere EU-lidstaten duperen.

Achterhaald

Deze week is een eerste officiële studie in Frankrijk verschenen waarin nieuwe voorstellen staan. Het gaat om een rapport van de Conseil d’Analyse Économique (CAE), één van de belangrijkste adviesorganen van de regering.

De auteurs schrijven dat de huidige Europese begrotingsregels al 30 jaar oud zijn: ze staan in het Verdrag van Maastricht dat in 1992 werd ondertekend. Het economisch klimaat anno 2021 lijkt in niets meer op dat van 1992, staat in het rapport. De rentetarieven zijn niet meer te vergelijken met die van toen, de schulden zijn veranderd, en de Europese Unie besloot zelf vorig jaar om massaal geld te lenen.

,,Al vóór de coronacrisis waren de regels achterhaald door de feiten, en dat is nu, in een post-coronatijdperk, nog meer het geval’’, aldus de auteurs. ,,Het is onvermijdelijk om de norm van 60 procent voor de schuld en die van 3 procent voor het tekort, eens echt ter discussie te stellen.’’

Verkiezingen

De timing van de Franse voorstellen is wel opmerkelijk. Op het moment dat Frankrijk straks EU-voorzitter is, worden er in Frankrijk ook presidentsverkiezingen gehouden. De kritiek op de Europese begrotingsregels kan daarmee inzet van de verkiezingscampagne worden.

De Fransen moeten weinig hebben van Europese ‘bemoeizucht’ en halen ook nogal eens hun neus op voor de regels die gelden voor de staatsschuld en het begrotingstekort. Macrons voorstel om met nieuwe, soepelere regels te komen, kan hem electoraal voordeel opleveren.

