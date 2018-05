Fraude met bitcoinkoers? Justitie denkt van wel

Het manipuleren van de koersen zou gebeurd zijn door onder meer valse orders uit te zetten om zo anderen te bewegen te kopen en te verkopen. Die namaakorders worden dan weer ingetrokken zodra de markt zich in de gewenste richting beweegt. Ook zouden handelaren met zichzelf handelen om zo de indruk te wekken dat er veel beweging op de markt is.

Het onderzoek betekent dat de Amerikaanse overheid de markten van digitale valuta's, die volgens critici een wildwestlandschap zijn, nauwer in de gaten wil houden. Aanklagers werken hierin samen met de financiële waakhond Commodity Futures Trading Commission.

In meerdere landen liggen digitale munten al onder een vergrootglas omdat autoriteiten zich zorgen maken over fraude. Zo verbood China beurzen waar de cryptovaluta's worden verhandeld en besloten Japan en de Filipijnen die beurzen te reguleren.

Vorige maand werden in Zuid-Korea vier bestuurders van handelsplatformen voor cryptomunten opgepakt op verdenking van miljoenenverduistering. Ze zouden geld van de rekeningen van klanten hebben doorgesluisd naar hun eigen rekeningen.

Risico's

Ook in Nederland wil men de handel in bitcoins en andere zogenoemde cryptomunten intomen. Aan de handel in digitale ruilmiddelen, buiten het gewone financiële stelsel om, kleven volgens minister Wopke Hoekstra (Financiën) te veel risico’s voor consumenten en investeerders.

Maar niet iedereen vindt het beleggen in digitale munten risicovol. Zo gaat het Nederlandse handelsplatform BTC Direct vanaf volgende maand alle 33 medewerkers een deel van hun salaris betalen in bitcoin. Inmiddels bezitten meer dan een half miljoen Nederlanders bitcoin of andere cryptovaluta. De Nederlandse cryptobelegger zou relatief jong zijn en tamelijk voorzichtig. Slechts een op de vier stopt er meer dan 1000 euro in.

Op meer plekken wordt betaling met de virtuele munt geaccepteerd. In de Italiaanse stad Rovereto, ook wel de bitcoinhoofdstad van Italië genoemd, worden bitcoins zelfs in ruim dertig winkels geaccepteerd en er is een heus wisselkantoor.