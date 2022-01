Gaat Elizabeth Holmes ooit bloedfraude bekennen? ‘Fouten toegeven zou haar sieren’

Waar gaat deze zaak over?

Elizabeth Holmes verkocht het als een revolutionaire technologie: haar in 2004 opgerichte bedrijf Theranos (samenvoeging van therapy en diagnosis) had een bloedtestapparaat ontwikkeld dat aan de hand van maar een paar druppels bloed voldoende had om een hele reeks medische testen op tientallen aandoeningen te kunnen uitvoeren. Het traditionele bloedprikken was niet meer nodig. Bloedafname verliep zonder naalden en buisjes, via een pijnloze prik in een vingertop van de patiënt.