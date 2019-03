Gaat Haags toeval ons behoeden voor een aankomende recessie?

Shell aange­klaagd voor explosie Moerdijk in 2014

1 maart Olie- en gasconcern Shell wordt aangeklaagd voor een grote explosie in de fabriek in Moerdijk in 2014. Behalve voor de ontploffing is het bedrijf ook gedagvaard voor de lekkage van het giftige ethyleenoxide van november 2015 tot en met januari 2016 in Moerdijk. Het Openbaar Ministerie heeft dat vrijdag bevestigd naar aanleiding van een bericht van Het Financieele Dagblad.