Galapagos koploper in lagere AEX

blik op de beursDe aandelenbeurs in Amsterdam deed maandag een stapje terug. De andere Europese beursgraadmeters lieten een gemengd beeld zien. Beleggers deden het rustig aan in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Daarnaast komt op het Damrak deze week het cijferseizoen op stoom.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent lager op 565,80 punten. De MidKap steeg 0,2 procent tot 854,24 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt verloren 0,1 en 0,4 procent. Londen won 0,1 procent.

Koploper bij de hoofdfondsen was biotechnologiebedrijf Galapagos met een winst van ruim 2 procent. Supermarktconcern Ahold Delhaize sloot de rij met een min van 1,3 procent.

ArcelorMittal won 0,8 procent. Het staalconcern en zijn Japanse branchegenoot Nippon Steel trekken volgens de Economic Times gezamenlijk op om het Indiase Essar Steel in handen te krijgen. Informatieleverancier RELX daalde 0,1 procent, na overname van het Amerikaanse bedrijf ThreatMetrix.

Shell

Shell steeg 0,2 procent. De olie- en gasproducent is het niet eens met de teneur van de berichtgeving in Trouw, dat het concern zich zou onttrekken aan aansprakelijkheid voor schulden van dochterbedrijf NAM. ING klom 0,3 procent. De bank neemt een meerderheidsbelang van 75 procent in de Nederlandse betalingsverwerker Payvision.

Bij de kleinere bedrijven steeg RoodMicrotec 2,1 procent. Investeerder Dirk Lindenbergh spekt de kas van de toeleverancier aan de chipindustrie met 500.000 euro. Het geld wordt gebruikt om de groeistrategie versneld te kunnen uitvoeren.

De Europese chipbedrijven waren in trek. In Zürich dikte chipmaker en Apple-leverancier AMS bijna 18 procent aan na een verhoging van de omzetverwachting. In Parijs won STMicroelectronics 2,3 procent en in Frankfurt steeg Dialog Semiconductor 2,1 procent.

In Brussel klom Ablynx bijna 20 procent. Het Belgische biotechnologiebedrijf heeft ingestemd met het overnamebod van 3,9 miljard euro van het Franse farmacieconcern Sanofi (min 0,7 procent).

Euro