Gaskraan Groningen mogelijk toch eerder dan 2022 dicht

De Gasunie sluit niet uit dat de gaswinning in Groningen mogelijk toch sneller naar beneden kan. Daarmee lijkt het veilige niveau van 12 miljard kuub, waar het Staatstoezicht op de Mijnen al jaren op aandringt, eerder in zicht te komen.

Al jaren wordt er gediscussieerd over het verlagen van de gaswinning om de bevingen in Groningen tegen te gaan. Sommige partijen willen de leveringszekerheid desnoods ondergeschikt maken aan de veiligheid van Groningers, zo bleek vorige week tijdens een Kamerdebat.



Minister Wiebes neemt dit nog niet direct over, omdat de Gasunie tot voor kort aangaf dat nog ruim 15 miljard kuub per jaar nodig is om alle huizen en bedrijven in binnen- en buitenland van gas te kunnen voorzien. De veiligheid en deze zogenoemde ‘leveringszekerheid’ verhouden zich slecht.



De minister riep vorige week al dat hij onderzoekt of de gaswinning komend jaar verlaagd kan worden tot maximaal 12 miljard kuub, zoals het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) wil. Het advies van SodM volgde na een beving bij Westerwijtwerd vorige maand, die leidde tot duizenden nieuwe schademeldingen.

Maatregelen

De Gasunie bekijkt nu of maatregelen die pas na 2022 gepland zijn, eerder genomen kunnen worden, meldt NOS. ,,Als de vraag is hoe we nog sneller naar een niveau kunnen onder de 15,9 miljard kuub, dan zullen we moeten kijken of er maatregelen naar voren zijn te halen", zegt een woordvoerder.

Een lastige kwestie, meent gasgroothandelaar Gasterra dat de enige afnemer van het Groningse gas is. Factoren als weer en afname van de vraag spelen daarbij een rol die ‘we niet allemaal in de hand hebben’, zegt een woordvoerder. Ook is de vraag of huishoudens snel genoeg kunnen overschakelen. Op ander gas of warmtebron.

Gasunie ziet mogelijkheden om met stikstof gas uit velden buiten Groningen geschikt te maken. Op die manier zou ook de export van Gronings gas naar Duitsland kunnen worden teruggedraaid. De vijf miljoen huishouden in Duitsland die nu op ons gas zijn aangewezen, zouden ook ander ‘aangepast’ gas kunnen uit het buitenland kunnen gebruiken.