'Geen ontslag en vertrouwenspersoon na seksuele intimidatie'

Pensioenfondsen doen het iets beter, maar hoger pensioen komt er nog niet

5:54 De financiële positie van de grote pensioenfondsen in Nederland is in het derde kwartaal licht verbeterd. De fondsen slaagden erin meer rendement uit beleggingen te halen. Daarmee is de kans dat er binnenkort nog gekort moet worden op de pensioenen kleiner geworden.