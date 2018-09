GeenStijl gaat verder op eigen benen

GeenStijl is vaak in opspraak vanwege de toon en inhoud van de stukken. Het is de reden voor Mediahuis om van GeenStijl af te willen. De website werd volgens de hoofdredactie in de etalage gezet wegens ,,onherstelbare ontwrichting in de relatiesfeer''. Het verkoopproces werd dit voorjaar in gang gezet. ,,Uithuwelijken aan een andere koper of uitgever was voor de hoofdredactie geen optie. Daarom heeft GeenStijl in overleg met de Raad van Bestuur van TMG aangegeven onafhankelijk verder te willen.''



Hoofdredacteur Marck Burema en adjunct Bart Nijman worden de nieuwe aandeelhouders. Ook de vier overige redacteuren en een moderator maken de overstap naar het nieuwe bedrijf. Nijman wil niet prijsgeven hoeveel geld er gemoeid is met de overname. Villamedia schreef eerder deze maand dat er niets wordt betaald. De hoofdredactie zou zelfs wat geld meekrijgen om de eerste periode te overbruggen.