Geiten steeds populairder in Nederland

Het aantal koeien neemt af, maar de geit is in opmars. Afgelopen jaar nam het aantal geiten met 12 procent toe. Ruim 597 duizend geiten leven er in Nederland, meldt de CBS Landbouwtelling 2018. Dat is 12 procent meer dan vorig jaar.

Over vijf jaar is de groei van het aantal geiten nog beter te zien. Ten opzichte van 2013 leven er nu 45 procent meer geiten in Nederland. Die toename hangt samen met de groeiende vraag naar geitenmelk. De melk wordt gebruikt voor het maken van de inmiddels populaire producten geitenkaas, geitenmelk en geitenyoghurt. Ook babyvoeding wordt steeds vaker van geitenmelk gemaakt.

Volgens de bracheorganisatie voor geitenhouders NGZO is de smaak van geitenkaas de afgelopen jaren milder geworden. Dat zorgt ervoor dat consumenten vaker geitenkaas eten. Ook het vlees van geitenbokjes groeit langzaam maar zeker in populariteit. Menigeen vindt het vlees stinken, maar wanneer het bokje geslacht wordt voordat het negen maanden oud is, is de typische geitengeur nog niet in het vlees van bokje getrokken, schrijft NOS.

Minder koeien en schapen

Nederland telde op 1 april 2018 1,63 miljoen volwassen melkkoeien, ruim 64 duizend (4 procent) minder dan een jaar eerder. De rundveestapel groeide vooral tussen 2014 en 2016, toen de melkquota werd losgelaten. Door de sterke toename van het aantal melkkoeien werd het productieplafond voor fosfaat overschreden.