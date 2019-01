Geldtransporteur SecurCash bankroet, in ieder geval tot vrijdag geen geldtransporten

UpdateGeldtransporteur SecurCash Nederland is failliet. Curator Marc Udink hoopt op een doorstart voor het bedrijf dat geld van en naar winkels vervoert. De geldvoorziening voor geldautomaten is bij een ander bedrijf ondergebracht dat buiten het faillissement wordt gehouden.

Woensdag en donderdag rijdt SecurCash niet met geld naar winkels. Vrijdag moet het bedrijf wel weer actief zijn, maar de curator is nog in gesprek om daar geld voor te vinden. ,,We willen actief blijven, ook om maatschappelijke ontwrichting te voorkomen’', aldus Udink. ,,Maar de schuldeisers mogen daar niet slechter van worden. ‘’

De markt voor geldtransporten kent een hevige concurrentie met lage marges. In die marktomstandigheden lukte het SecurCash niet om het hoofd boven water te houden. Of een doorstart mogelijk is, moet nog blijken. Onlangs werd al met een aantal concurrenten gesproken, maar die deden geen bod op SecurCash.

Vakbondsbestuurder Meindert Gorter van FNV is verbolgen over de gang van zaken. Volgens hem was achter de schermen al een maand bekend dat het fout zat bij SecurCash. Voor het personeel komt het bericht zo net na de feestdagen als een grote klap, benadrukt hij. De Nederlandsche Bank (DNB) zou zich ook bezighouden met de problemen bij SecurCash. Volgens Gorter is het de toezichthouder vooral te doen om het veiligstellen van de geldtransporten voor de banken.

Concurrenten

Concurrent RCCS Waardetransport is naar eigen zeggen al door DNB aangewezen om volgende maand bepaalde geldtransporten van SecurCash over te nemen. Ook G4S zou zijn benaderd. Door RCCS is tevens het Meldpunt Cashafhandeling opgezet. Winkeliers en grootwinkelbedrijven die in de problemen denken te komen door het bankroet van SecurCash kunnen zich daar melden.

Er werken ruim driehonderd mensen bij SecurCash Nederland, waaronder meer dan tweehonderd vaste krachten. Bij SecurCash hoort ook het voormalige Brink’s Nederland. Die geldtransporteur kwam een paar jaar geleden in financiële problemen. Het bedrijf werd uiteindelijk overgenomen door de Duitse branchegenoot Wincor Nixdorf die Brink’s Nederland vervolgens samenvoegde met zijn eigen dochter SecurCash. Bijna alle klanten van Brink's gingen mee naar SecurCash.