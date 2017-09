Geldverstrekkers huiverig bij nieuwe hypotheek voor ouderen

Aflossingsvrije hypotheekVoor 50-plussers is het vaak een hels karwei een nieuwe hypotheek voor het huis te krijgen. Vooral de inkomenstoets bij een nieuwe hypotheek is voor veel ouderen de horde waarover ze struikelen. Banken mogen daarvan afwijken, maar in de praktijk gebeurt dat nog veel te weinig.

Ongeveer de helft van de 50-plussers met een aflossingsvrije hypotheek, veruit de meest populaire hypotheekvorm, heeft niet of nauwelijks afgelost op de hypotheek en is dat ook niet van plan te doen voor het einde van de looptijd, bleek eerder deze week uit een onderzoek in opdracht van de ING Bank. De vraag is dus of ze wel een nieuwe, even hoge hypotheek kunnen krijgen.

Quote De regels bieden veel ruimte, maar het is niet omschreven hoeveel ruimte. Dat is een grijs gebied en geld­ver­strek­kers vinden dat eng Martin Hagedoorn, Hypotheekshop Dat leidt in de praktijk tot kromme situaties. Een nieuwe hypotheek leidt tot lagere maandlasten omdat de rente gedaald is. Toch krijgt de klant die hypotheek niet, omdat het inkomen te laag is. Ook de verhuizing naar een kleiner, goedkoper huis of appartement ketst soms af op het feit dat het inkomen niet hoog genoeg is voor de benodigde hypotheek.



Die dichte deur is door het kabinet recent opengeduwd. Banken mogen afwijken van de inkomenstoets als dat de klant helpt. Ook mag de overwaarde worden meegeteld in sommige gevallen.

Extra ruimte

De banken verwelkomen die extra ruimte. ,,Daar gaan we zeker gebruik van maken’’, zegt Wim Flikweert manager Wonen bij ING. Ook de Rabobank zegt de mogelijkheden te gaan gebruiken. ,,Als het onze klanten helpt doen we dat’’, zegt een wordvoerder van de Rabobank. ,,Want uiteindelijk gaat het om tevreden klanten.’’ Ook ABN Amro wil maatwerk voor de klant leveren.



In de praktijk valt het wel tegen met het maatwerk vindt Martin Hagedoorn, directeur Producten bij de Hypotheekshop, een keten van hypotheekadviseurs. ,,De regels bieden veel ruimte. Maar het is niet omschreven hoeveel ruimte, dat is een grijs gebied. Geldverstrekkers vinden dat eng, ze weten niet wat wel en niet is toegestaan. Dat maakt ze huiverig, ze zijn bang dat straks blijkt dat ze de klant te veel hypotheek geven en dat kan ze dan weer op een boete komen te staan.’’



Wat mag en wat niet