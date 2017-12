Gemalto straalt op groen Damrak

blik op de beursDe Amsterdamse aandelenbeurs ging maandag over een breed front vooruit. Ook de andere Europese beurzen kenden een positief begin van de laatste volle handelsweek van het jaar. Op het Damrak stond digitaal beveiliger Gemalto weer in de belangstelling na een overnamedeal met het Franse technologiebedrijf Thales.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,7 procent in de plus op 552,22 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 827,51 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen dikten tot 1,3 procent aan.

Gemalto

Gemalto was koploper bij de hoofdfondsen met een winst van 5,5 procent, na overeenstemming met Thales over een overname ter waarde van circa 4,6 miljard euro. Gemalto wees afgelopen week nog een overnamevoorstel van zijn eveneens Franse branchegenoot Atos af. Atos liet in reactie op de deal weten zijn overnamepoging te staken. Thales won in Parijs ruim 7 procent en Atos zakte 1,6 procent.

Galapagos zette de opmars voort en klom 1,7 procent. Het biotechnologiebedrijf was vrijdag al de grote uitblinker met een winst van bijna 9 procent na een nieuwe deal met partner Gilead.

Unilever behoorde tot de schaarse dalers in de AEX met een min van 0,1 procent. Het levensmiddelenconcern verkoopt zijn margarinetak voor ruim 6,8 miljard euro aan investeringsmaatschappij KKR. Unilever zette de margarinetak afgelopen voorjaar in de etalage na een vergeefse overnamepoging door het Amerikaanse Kraft Heinz.

Midkap

In de MidKap stond kunstmestproducent OCI bovenaan met een plus van 2,6 procent. Grootste dalers waren optiekketen GrandVision en verzekeraar ASR met verliezen van 0,6 en 0,4 procent. Arcadis kreeg er 0,9 procent bij. Het advies- en ingenieursbureau gaat bijdragen aan de ontwikkeling van een groot metroproject in de Australische stad Melbourne.

In Frankfurt klom Steinhoff 7,6 procent. Het door een boekhoudschandaal geplaagde winkelconcern verkoopt een deel van zijn belang in investeringsbedrijf PSG Group om geld op te halen.

Euro