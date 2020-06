Getuigenverhoor drijft Jumbo en Sligro verder uit elkaar

Op de kop af zes uur. Zo lang duurde dinsdag het verhoor van Koen Slippens (50), de hoogste baas van het beursgenoteerde Sligro. De topman moest gisteren in een voorlopig getuigenverhoor - gehouden op verzoek van de eisende partijen Jumbo en Coop - uitvoerig uit de doeken doen hoe in zijn ogen de verkoop van de supermarktketen EMTÉ aan plaatsgenoot Jumbo was verlopen.



Afgaande op de duur van dit lange en uitputtende verhoor, staat de twee Veghelse rivalen nog een langdurige en slepende rechtsgang te wachten, waarvan de uitkomst nog uiterst ongewis is.



De supermarktketens Jumbo en Coop namen in maart 2018 de al wat langer in slecht weer verkerende - de verkoper maakte daar nooit een geheim van - supermarktketen EMTÉ over van de Sligro Food Group, ook gevestigd in Veghel. Het consortium JC (Jumbo en Coop) telde een bedrag van 410 miljoen euro neer voor de in totaal 130 EMTÉ-supermarkten, waarvan Jumbo verreweg het grootste deel inlijfde.