Gezellig betalen: ‘kletskassa’ als wapen tegen de eenzaamheid

Lia werkt in de Jumbo in Udenhout, een kerkdorp ten noorden van Tilburg. Daar rolde Jumbo maandagochtend de loper uit, omdat de supermarkt de tweede binnen het Van Eerd-imperium is die een kletskassa krijgt. Mensen die graag even wat aanspraak hebben, kunnen aan deze kassa rustig afrekenen. Timmermans denkt dat dat fijn is voor de klanten. ,,Een praatje wordt toch al wel gemaakt, maar op deze manier voelen mensen zich wat minder opgelaten als ze wat langer bij de kassa blijven hangen. Anders hoor je andere klanten in de rij al snel zuchten, omdat ze haast hebben.”

Bij de kletskassa weet iedereen waar hij aan toe is. Een eerste proef met de gemoedelijke vorm van afrekenen loopt sinds twee jaar in Vlijmen. Volgens de supermarktketen was dat een dermate groot succes dat er binnen nu en een jaar in tweehonderd andere supermarkten ook zo'n kassa geopend wordt. Udenhout was daarvan gisteren de eerste.

Annie Kuijpers (72) gaat al 25 jaar naar de Udenhoutse Jumbo. Ze komt er bijna dagelijks, en is blij met het initiatief. Niet dat ze zelf nou per se zo eenzaam is, maar voor sommige dorpsgenoten kan het hard nodig zijn, is haar inschatting. De Brabantse ervaart bij andere mensen die boodschappen doen steeds meer haast. ,,Iedereen moet tegenwoordig maar opschieten in onze maatschappij. Dan is het goed dat er ruimte is voor een praatje. Tegen een caissière vertel je toch veel, daar bouw je een soort vertrouwensband mee op.”

Jumbo stelt in een persbericht dat het een rol ziet voor zichzelf in het bestrijden van eenzaamheid. Het bedrijf is ook lid van de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid, een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ,,Als familiebedrijf en supermarktketen staan we midden in de samenleving", zegt directie- en familielid Colette Cloosterman-Van Eerd. ,,Onze winkels zijn voor veel mensen een belangrijke ontmoetingsplek en daarmee willen we een rol spelen in het signaleren en terugdringen van eenzaamheid.”

Op zich heeft de keten daarmee een punt, zegt Rupert Parker Brady. Hij is retaildeskundige, en schreef recent nog een boek over de supermarktketen. ,,Er is een klein groepje mensen dat de dagelijkse gang naar de winkel echt nodig heeft om een uitje te hebben. Die zien de winkel als een sociale ontmoetingsplek.”

Tegelijk vraagt hij zich af of daar nou speciaal een kletskassa voor nodig is. ,,Je ziet de laatste jaren, en corona heeft dat versneld, dat supermarkten steeds meer digitaliseren. Bijna alle winkels hebben tegenwoordig zelfscankassa's. Er blijft echter ook een groep mensen die liever bij een bemenste kassa afrekent. Door die kassa’s een aparte naam te geven, geeft Jumbo daar heel slim een draai aan.”

Parker Brady vermoedt zo dat er bij kassa's van andere ketens, en die van de Jumbo zelf, ook nu al heel wat afgekletst wordt. ,,Ik verwacht ook echt niet dat mensen nu plotseling heel lang bij die speciale kassa's blijven hangen. In een gesprekje van twee minuten kun je al heel wat informatie uitwisselen.”

Jumbo is bovendien niet de eerste supermarktketen die iets doet om bijvoorbeeld oudere klanten tegemoet te komen. Zo verzorgde Albert Heijn in 2016 trainingen voor medewerkers om ‘dementievriendelijker’ te worden. Dat gebeurde toen in samenwerking met Alzheimer Nederland.

Hoe dan ook: het bedrijf uit Veghel, dat in de loop der jaren ook eigenaar werd van C1000, La Place en Hema, pakt de zaak grondig aan. Om te bepalen waar een kletskassa geopend wordt, kijkt Jumbo in welke plaatsen eenzaamheid een groot probleem is. Daarvoor baseert de keten zich op cijfers van de nationale eenzaamheidscoalitie. Als er in zo'n gebied ook een winkel met de grote gele letters is, komt daar een speciale kassa.

Dat is niet de enige factor. ,,Er zijn ook winkels die zelf graag een kletskassa willen", zegt een woordvoerder. ,,En we kijken ook naar een logisch moment, bijvoorbeeld bij de herinrichting van een winkel. Dan worden de winkels ook voorzien van zelfscankassa's, voor klanten die snel willen afrekenen.”

Voor Annie Kuijpers zit het praatje met de caissière erop. Er moet betaald worden. In haar boodschappenmandje zitten brood, fruit, groente en koekjes. Wat voor koekjes? ,,Kletskoppen”, zegt Kuijpers lachend. ,,Die mogen vandaag natuurlijk niet ontbreken.”

