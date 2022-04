Gigantisch tekort aan krantenbezorgers: bonus van 1000 euro voor wie zich aanmeldt

Wie nu een krantenwijk neemt of een nieuwe collega aanmeldt, krijgt een bonus van 1000 euro die in drie termijnen wordt uitbetaald. Dagbladuitgeverijen DPG Media ( AD , Volkskrant ) en het Mediahuis ( Telegraaf , NRC ) hopen op die manier het ‘gigantische tekort’ aan bezorgers terug te dringen. ,,Het gaat om onwaarschijnlijke aantallen”, verzucht DPG-directeur Erik van Gruijthuijsen.

De bezorging van de krant, ook van het AD, verloopt momenteel door een chronisch tekort aan bezorgers niet al te best. Door nijpende personeelstekorten krijgt 10 tot 20 procent van de lezers hun krant te laat of soms zelfs helemaal niet bezorgd. DPG Media en het Mediahuis bezorgen samen dagelijks zo’n 2 miljoen kranten. ,,Het gaat dus om heel veel mensen die hier last van hebben, en dat kan gewoon niet als je een abonnement op de krant hebt”, zegt Van Gruijthuijsen.

Het belanden van de krant op de deurmat is voor heel veel abonnees iets heiligs, zegt Van Gruijthuijsen. ,,Deze mensen pakken in de vroege uurtjes de krant, gaan ontbijten, de krant lezen, het erover hebben met hun partner of huisgenoten. Dat is een ochtendritueel, een heerlijk moment van de dag. Als je dat ritueel van de mensen afpakt, dan worden de mensen boos. Dan dienen ze de klacht in of zeggen ze de krant op. En terecht!”

Klantenservice

De problemen rond de bezorging en de distributie van de kranten is bij uitgeverijen topprioriteit. Bij DPG Media alleen al is er een tekort van zo’n 1000 bezorgers, schat Van Gruijthuijsen. Zelfs als de uitgever het lukt om zoveel mensen te strikken, dan geeft dat nog geen garantie voor een vlekkeloze bezorging. Daarom heeft DPG Media het voornemen om de sluitingstijden van zijn kranten te vervroegen. ,,Op die manier zijn de kranten eerder op het depot en hebben bezorgers meer tijd om de kranten rond te brengen.”

DPG Media probeert normaal gesproken de krant voor 07.00 uur in de brievenbus te krijgen op doordeweekse dagen en op zaterdag voor 08.00 uur. Omdat veel bezorgers nu dubbele wijken lopen, kan het tegenwoordig tot wel 09.00 uur duren voordat de krant in de bus valt. ,,Wij vragen abonnees dan ook om tot dat tijdstip te wachten met bellen naar onze klantenservice. Er is veel frustratie, maar gelukkig ook begrip”, aldus Van Gruijthuijsen.

Overspannen arbeidsmarkt

De startpremie van 1000 euro voor nieuwe krantenbezorgers wordt in delen uitgekeerd, om zo te voorkomen dat ze er meteen mee ophouden. ,,We willen natuurlijk geen bountyhunters, maar hopen mensen te vinden die het ook leuk en dankbaar vinden om de krant rond te brengen.” Waarom het zo lastig is om nieuwe bezorgers te vinden, is te wijten aan de overspannen arbeidsmarkt, zegt Van Gruijthuijsen.

,,Er is heel veel concurrentie met bezorgdiensten als Deliveroo, Uber Eats en Gorillas. Dat zijn ook vaak baantjes waarin je je eigen uren kunt bepalen. Bij het bezorgen van een krant staan de tijden vast. Wat veel mensen denk ik niet weten is dat je behoorlijk wat kunt verdienen als je meerdere wijken aan elkaar koppelt. Dan krijg je dus echt loon naar werken.”

Miljoenen geïnvesteerd

DPG Media investeert miljoenen om de bezorging weer op niveau te krijgen. Wanneer de problemen zijn verholpen, durft de uitgever niet te zeggen. ,,De ellende waarin we nu zitten is al twee jaar bezig. We zetten alles op alles om de problemen op te lossen en de mensen ervan te overtuigen dat de krant bezorgen gewoon hartstikke leuk werk is.”

Een krantenbezorger verdient gemiddeld 400 euro per maand. Een structurele salarisverhoging ligt voorlopig niet op tafel.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: