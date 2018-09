Goedkope drogistenbril zorgt voor onrust bij opticiens

Wat betreft het niet signaleren van oogziekten is Berkelmans kort: ,,Dat pretenderen wij ook niet te doen en is onze verantwoordelijkheid niet. De branche probeert het begrip oogmeting ontzettend op te blazen. We meten de benodigde sterkte, niets meer, niets minder. Mensen weten dat als ze bij een drogisterij naar binnen lopen, ze daar geen oogzorg ontvangen.''



Berkelmans vermoedt heel andere redenen voor 'de ongerustheid' van de gediplomeerde opticiëns. ,,Dit is broodnijd'', zegt hij. ,,De concurrentie is in paniek.''



De Nuvo bestrijdt dit. De organisatie is ervan overtuigd dat 'oogziekten langer onopgemerkt blijven door de uitgeklede oogmetingen'. Officiële onderzoeken waaruit blijkt dat mensen gezondheidsschade hebben opgelopen door een onvolledige oogmeting zijn er niet. ,,Maar we wilden niet afwachten tot het fout gaat'', zegt De Nes.