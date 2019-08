Goedkoper bellen en geen grenscontroles in het buitenland; Nederland best blij met EU

Sommige EU-lidstaten hebben misschien een haat-liefdeverhouding met Brussel, maar bij de meeste van hun inwoners lijkt de liefde toch groter dan de haat. Zo valt op te maken uit de nieuwste Eurobarometer, een onderzoek waarmee de Europese Commissie regelmatig het sentiment peilt.

Of het nu om de economie of de toestand van de democratie gaat, over de hele lijn is de EU-burger positief, blijkt uit de enquête onder ruim 27.000 EU-inwoners. Sterker: de resultaten zijn de beste in vijf jaar tijd, luidt de boodschap.

Zo is het vertrouwen in Europa toegenomen en is de steun voor de euro onder de inwoners van de eurozone niet eerder zo groot geweest als nu. Nederland zit wat dat betreft in de middenmoot van EU-landen, maar over een paar onderwerpen is de Nederlander nét wat positiever dan de gemiddelde EU-burger.

Bijvoorbeeld als het gaat om het geringe aantal grenscontroles of het goedkoper bellen in het buitenland. Ook als het gaat om het gevoel een Europeaan te zijn, zegt 76 procent van alle Nederlanders ‘ja’ tegenover 73 procent gemiddeld genomen in Europa. Luxemburgers spannen de kroon met 93 procent, Duitsers en Spanjaarden volgen op de voet met respectievelijk 88 en 87 procent. In alle 28 lidstaten voelt meer dan de helft zich ook echt burger van de EU.

Gehoord

Ook op het punt van ‘zich gehoord voelen’ door Brussel scoren Nederlanders wat hoger dan gemiddeld. Van alle Nederlanders vindt 76 procent dat zijn stem gehoord wordt, het gemiddelde ligt op 56 procent. Ook in Zweden en Denemarken zij ze op dit punt iets optimistischer dan het gemiddelde.

Als het gaat om de toekomst van de EU wijst het onderzoek uit dat sowieso het aantal optimisten groeit. Die zijn vooral te vinden in Ierland (85 procent), Denemarken (79 procent) en Litouwen (76 procent). Niet geheel verrassend: in het Verenigd Koninkrijk is dat wat lager (onder de 50 procent).

Verder blijkt uit het onderzoek dat Europeanen een aantal gedeelde zorgen hebben. Zo is immigratie nog altijd het belangrijkste punt van zorg. Dat geldt voor 34 procent van de ondervraagden, wat overigens een lichte daling is ten opzichte van de vorige peiling in het najaar van 2018. Ook over klimaatverandering en het milieu maken de Europeanen zich zorgen.