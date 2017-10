Google komt met extra beveiliging voor gebruikers die hack-doelwit zijn

Zij kunnen zich aanmelden voor de extra beveiligingsstap voor zowel Gmail, Google Drive als YouTube. Daarvoor is een apparaatje nodig: een usb-stick nodig of een bluetooth-sleutel. Gebruikers kunnen de Google-diensten niet meer gebruiken op programma's van derden, zoals de e-mail-app van Apple of in Microsoft Outlook.



De extra beveiliging betekent ook dat er geen back up-manier is om toegang te krijgen tot een Google-account. Zo kunnen hackers zich niet voordoen als de gebruiker die zijn wachtwoord is vergeten. Met de maatregelen wil moederbedrijf Alphabet gebruikers ook beter beschermen tegen phishing.



Tijdens de campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen bleken verschillende medewerkers van Hillary Clinton zich hebben laten hacken via phishing-links. Volgens inlichtingendiensten zat Rusland daar achter. De voor Clinton schadelijke e-mails werden gelekt. Google legt het nieuwe beveiligingsprogramma uit op een speciale website: 'Het beschermt de persoonlijke Google-accounts van degenen die het meeste risico lopen op gerichte aanvallen, zoals journalisten, zakelijke leiders en teams voor politieke campagnes.'