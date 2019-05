Goudhaantje in de energieverkoop vloog totaal uit de bocht

Als Peter W. komt aanrijden, doet hij dat in een Porsche. Als hij buiten de deur luncht, eet hij in een sky bar. Strakke pakken, drugs en feesten. Zo leeft de man naar wie zo veel jonge verkopers in het bedrijf Improvers opkeken. In vier jaar verdiende hij vele tonnen.

En W. kent - net als velen in de energieverkoop - die ene term: sauzen.

Zo klinkt het, als het verbruik van stroom een gas stiekem naar beneden wordt geschroefd, waardoor een klant denkt veel voordeliger uit te zijn, maar later moet bijbetalen. Zo wordt het genoemd, als een contract langer duurt dan een klant denkt. Of als de BTW wordt verzwegen bij zakelijke contracten.

Sauzen is, kortom, de manier om een aanbod veel aantrekkelijker te laten lijken dan het in werkelijkheid is. En sommigen, zo stelt een energieverkoper, zijn er grenzeloos in. Een andere bron: ,,Je moet alleen zorgen dat je een beetje binnen de lijntjes kleurt, binnen de toegestane annuleringspercentages blijft.’’

Maar wat er nu volgens sommigen onder leiding van onder meer Peter W. gebeurde, gaat verder. Oud-verkopers van Improvers, ogend als jongens nog, rond de 20 jaar oud, sluiten zich aan bij het bedrijf van W.’s partner in Almere. Daar verzamelen ze zich in een kantoorgebouw, om via telefonische verkoop voor zichzelf te krijgen wat W. al heeft: geld en uitstraling.

,,Ik keek echt tegen hem op’’, zegt één van vier verkopers, die met de krant in gesprek gaan. ,,Peter had bij Improvers een half miljoen verdiend, reed in een dikke auto.’’ Op de ‘championstrips’, beloningen voor meest verdienende verkopers, is hij een vaste deelnemer.



Toch wil het goudhaantje niet bij Improvers blijven. Zijn partner heeft dat bedrijf al verlaten, met haar heeft hij een nieuw bedrijf opgezet in Almera, waarbij hij zich wil aansluiten zodra zijn concurrentiebeding het toelaat. Zij zal het management en de bedrijfsstructuur opzetten, hij wordt verantwoordelijk voor werving en het vloerwerk. En ook de vier jonge verkopers van Improvers gaan mee. Zij krijgen naar eigen zeggen het idee dat ze het ‘samen zouden gaan doen’, met het paar bij wie ze vaak ook thuis over de vloer kwamen nu als hun bazen.

Bij de telefonische verkoop ging het mis

Ze dóen het ook samen, vertellen de jongens, alleen doelen ze dan op fraude. Als begin dit jaar particulieren afkomen op advertenties die het bedrijf op internet plaatst, vragen ze zich af hoe ze die kunnen ‘inschieten’: ze mogen alleen zakelijke contracten verkopen. ‘Zonde om te laten liggen’, krijgen ze te horen. En: ‘Hou het even stil.’ Zo kan het dat er willekeurige inschrijvingen van de Kamer van Koophandel worden gebruikt om particulieren aan een zakelijk contract te ‘helpen’. ,,Het ergste wat er kon gebeuren is een annulering, werd gezegd’’, aldus één van hen.

Cadeautjes

Quote De mindset van het snelle geld zat er teveel in, pas later begreep ik wat er gebeurde. Eigenaresse , Bedrijf in energieverkoop Zo gaat het ook als Peter zijn ‘cadeautjes’ geeft. Hij heeft een schuldhulpverleenster ontmoet, die het doorgeeft als haar cliënten toe zijn aan een nieuw contract. Hij speelt die informatie door aan de verkopers in het bedrijf van zijn partner. Dat gebeurt als W. weet dat het verkopen bij één even tegenzit, maar ook aan de jongens die hij nog kent van Improvers, stellen de verkopers.



Zo verkopen ze op malafide wijze, overigens zonder een arbeidsovereenkomst te hebben. ,,We hadden vertrouwen dat die nog zou komen.’’ Uiteindelijk geven de verkopers zelfs eigenhandig goedkeuring voor de contracten die ze afsluiten. Namens de klant klikken ze drie keer op ‘ja’, om een akkoord op een contract te geven. Ze onderstrepen: zowel Peter W. als zijn partner wisten wat er gaande was.

De eigenaresse van het bedrijf stelt juist een eerlijk bedrijf opgezet te hebben, dat als het ware is overgenomen door een groep ‘snelle jongens’, of althans, jongens die snel wílden zijn. ,,Het voelt achteraf als een blokkade, pas later hoorde ik de verhalen over wat er op de vloer gebeurde. Peter rekruteerde deze mensen, waar de mindset van het snelle geld te veel inzat, met de focus op status en snel geld.” Pijnlijk genoeg was door haar relatie de man die ze daar mee kon helpen ook in huis. ,,Dat geld mensen helemaal gek kan maken, heb ik in deze branche ook eerder al gezien. Doordat alles op mijn naam staat, ben ik nu verantwoordelijk voor het resultaat daarvan.’’

Ongeloof

Ze kan bijna niet geloven dat het zo ver is gekomen. Zeker sinds een serie artikelen de aandacht vol heeft gericht op ‘trucjes’ zoals zijn gebruikt in deze fraude. Eneco paste haar werkwijze aan, na vragen van deze krant. Improvers kwam zelfs stil te liggen. De branche ligt onder een vergrootglas. ,,Toch hebben ze dit gedaan.’’

Voor de eigenaresse volgde daardoor één van de moeilijkste momenten van haar leven: ze deed aangifte, niet alleen tegen de verkopers die ook zij als vrienden zag, maar zelfs tegen haar eigen partner. Dat de schuld volledig bij Peter W. wordt gelegd, vindt de eigenaresse niet te verkroppen. ,,Deze verkopers zijn totaal over de schreef gegaan. Ze gaan al lang mee en weten wat wel en niet kan. Punt is: iemand die veel verkoopt is niet perse een goede verkoper – een goede verkoper doet zijn werk naar eer en geweten, maar dat is niet de intentie geweest.’’

Volledig scherm Energie wordt niet altijd eerlijk verkocht. © Rijnhout Media De fraude is zo grof dat het niet door kón gaan. Bij het serviceplatform waarvan de verkopers via een tussenpartij, een bedrijf in telesales, gebruikmaken, gaan begin maart alarmbellen af. Er zijn onregelmatigheden te zien in de standaard kwaliteitscontroles die zijn ingebouwd. Het service platform stelt direct een fraude- onderzoek in werking bij de verantwoordelijke telesales partij, die wordt stilgelegd. De tussenpartij laat aan deze krant weten dat er in totaal 115 ‘foute’ contracten zijn aangetroffen, waarvan het in een minderheid van de gevallen gaat om verkoop aan mensen in de schuldhulpverlening.

Het betrokken serviceplatform heeft de toch al uitgebreide controleprocedures die er waren inmiddels nog verder verscherpt. Dat bedrijf ziet wel dat de omzet sindsdien is gedaald. Het serviceplatform neemt dat voor lief: net zoals zo veel betrokkenen in de markt vindt de directie dat de kwaliteit van de energieverkoop omhoog moet. Maar deze fraude heeft maar weer laten zien: het is geen gemakkelijke opgave kwaadwillenden op voorhand te ‘neutraliseren’.

Karma

Dat blijkt ook wel uit het feit dat één van de frauderende verkopers inmiddels zelf ook slachtoffer is geworden. ,,Ik ben nooit gebeld, maar wel overgezet naar energieleverancier NLE. Ik ben onrechtmatig aangemeld voor een vijfjarig zakelijk contract. Ik weet natuurlijk precies hoe het werkt, dus ik heb gebeld naar de klantenservice.’’

Inmiddels kent hij het traject dat zo veel andere worstelende consumenten moeten doorstaan. Hij moet maar een klachtenformulier invullen en hopen dat het wat oplevert. Als hij het contract verbreekt, wacht een hoge boete. De bedenktijd die bij particuliere contracten loopt, is er ook voor hem niet, ook al vindt de Autoriteit Consument en Markt dat juist kleine ondernemers en zzp’ers beter moeten worden beschermd. ,,Mijn huurcontract loopt een jaar. Als er straks een andere huurder komt, die geen zakelijke inschrijving heeft, zit ik ermee.’’ Dat terwijl hij door het verlies van zijn baan nu achter een bar staat, in een poging de huur te betalen. Een ander trekt weer in bij zijn ouders. Allemaal hebben ze geldproblemen. Karma? Misschien. Na vragen van deze krant doet NLE wat veel energieleveranciers doen. Het contract wordt nu wél geannuleerd, van de verkopende partij wordt volgens een woordvoerder ‘direct afscheid genomen'.