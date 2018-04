'Goudkoorts rond zonneparken is gevaarlijk'

De ondernemer vreest dat de zonnesector in negatief daglicht komt te staan door concurrenten die hun beloftes niet waarmaken. ,,Er worden nu zó veel grondopties genomen en vergunningen aangevraagd. Een hoop plannen, maar veel parken zullen nooit van de grond komen.’’ Doordat er geen financiering gevonden wordt. Of doordat ze stuiten op verzet van omwonenden. Op steeds meer plaatsen protesteren buurtbewoners tegen plannen voor zonneparken die in hun ogen het uitzicht verpesten. Daarom is het belangrijk dat gemeentes zich niet te makkelijk laten meeslepen in de mooie plannen van ontwikkelaars, zegt hij. ,,Ook al kunnen ze de leges goed gebruiken en willen ze hun klimaatdoelstellingen halen.’’



GroenLeven gooit het zelf inmiddels over een andere boeg. In plaats van grond te bemachtigen bij één boer, brengt het bedrijf boeren in de buurt bij elkaar in een poule. ,,Stel dat vijf boeren ieder 10 hectare willen verhuren. Dan bekijken wij in overleg met de gemeente wat de beste plek is voor een zonnepark van 50 hectare. Welke grond is bijvoorbeeld toch al het minst geschikt voor landbouw? Waar hebben de minste mensen er last van? Alle deelnemende boeren profiteren vervolgens financieel mee. Ook de omgeving willen we laten meedelen via een postcoderoos of gebiedsfonds.''



Stoppen met zonneparken bouwen op akkers en weilanden en eerst maar eens de daken vol leggen, zoals Natuur & Milieu bepleit? Dat is geen optie, vindt de ondernemer. ,,Nederland is hekkensluiter. Pas 6 procent van onze energie wordt duurzaam opgewekt. Dat moet binnen twee jaar 14 procent zijn, uiteindelijk 100 procent. We moeten alle opties benutten.’’