Goudse kaas straks 30 procent goedkoper naar Japan

Belemmeringen op de handel in auto’s verdwijnen, Europese bedrijven krijgen toegang tot openbare aanbestedingen in 48 grote Japanse steden en het nationale spoor. De nieuwe open markt is goed voor ruwweg één derde van de wereldeconomie. Voor Nederland is Japan nu al de vijfde grootste handelspartner buiten de EU met een jaarexport van 3,6 en een jaarimport van 9,9 miljard.



Juncker en Tusk hemelden hun overeenkomst met Japan, overigens moet het parlement deze nog goedkeuren, op. ,,Het papier dat we net tekenden is veel meer dan een handelsovereenkomst'', aldus Juncker. ,,Natuurlijk schept dit kansen voor onze bedrijven, werknemers en burgers, en geeft het de Europese en Japanse economie een impuls. Maar door zijn inhoud, reikwijdte en timing is het ook een statement van twee gelijkgezinde partners die samen bijna aan derde van de wereldeconomie vertegenwoordigen en er zich toe verbinden de hoogste normen te hanteren als het gaat om werk, veiligheid, milieu- en consumentenbescherming. Wij geloven in open, vrije en op regels gebaseerde handel, die beide partijen voordeel biedt.''