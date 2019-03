Gratis wonen in Helmond in ruil voor data? Dat is nog maar de vraag

Er valt nog weinig concreets te zeggen over de data-verzamel-plannen van Brainport Smart District, maar op de sociale media gaat het evengoed al helemaal los. Aanleiding: een verhaal in het Financieele Dagblad over het vrijwillig afstaan van data in de slimme wijk, in ruil voor bijvoorbeeld huurverlaging. De strekking van de meeste reacties op sociale media: in Helmond betalen ze straks niet langer meer met geld, maar met data. ,,Het was een nogal opiniërende publicatie. Alles zit nog in de haalbaarheidsfase, simpelweg omdat we aan het onderzoeken zijn wat er wel en niet mogelijk is”, zegt Machteld Kors, namens UNStudio.