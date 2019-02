Grolsch verliest zaak om biermerk Kornuit

Greenpeace wil praten met Ra­bo-medewer­kers

14:36 Actievoerders van Greenpeace hebben zich donderdagochtend enkele uren geposteerd bij de ingang van het Rabobank-hoofdkantoor in Utrecht. Ze wilden in gesprek met arriverend bankpersoneel over ‘klimaatonvriendelijke investeringen in de Nederlandse veehouderij’.