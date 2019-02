Grootste stijging consumentenprijzen sinds 2013

In januari is het lage btw-tarief omhooggegaan van 6 procent naar 9 procent en dat is goed terug te zien in de prijzen, merkt het statistiekbureau op. Ruim twintig procent van alle consumentengoederen en -diensten valt onder dat lage btw-tarief, denk bijvoorbeeld aan de kapper, een sportabonnement, benzine, voedingsmiddelen of verzekeringspremies.

Een van de producten waar consumenten flink meer voor moesten neertellen, is voeding. Voedingsmiddelen werden in januari namelijk 3,3 procent duurder, in december was dat 1,2 procent. De prijsstijgingen zijn verder te verklaren door de hogere energiekosten. In januari was energie 17,4 procent duurder dan een jaar eerder, in december was dit 13,5 procent.

Zorg

Wat nog enigszins verlagend effect heeft op de prijsstijging, zijn onder andere thuiszorg en vliegtickets. Dat van de thuiszorg komt onder meer doordat de eigen bijdrage van de thuiszorg is verlaagd.