Grote verrassing: Eneco komt in Japanse handen

Volgens Eneco blonk het bod van de Japanners uit in prijs en transactiezekerheid en was het ook voor de medewerkers de beste optie. Mitsubishi Corporation, wordt voor 80 procent eigenaar en Chubu voor het resterende deel. Zij financieren de transactie volledig uit eigen middelen.

Dat Mitsubishi Eneco mag overnemen, komt als een grote verrassing. Alle experts gingen er vanuit dat de combinaties Shell en PGGM of Rabobank en KKR de slag om het Rotterdamse energiebedrijf zouden winnen. Mitsubishi gold vooral als outsider, het Japanse conglomeraat is minder bekend op (duurzame) energiegebied. Shell en Rabobank hadden bovendien het grote voordeel dat ze Nederlands zijn en Eneco goed kennen.

Ruim hoger

Het bod van de Japanners is met ruim 4 miljard euro echter ruim hoger dan verwacht. De waarde van Eneco werd steevast geschat op tussen de 2,5 en 3 miljard euro. Mitsubishi betaalt nu een miljard meer. Voor de 44 gemeenten, die Eneco in handen hebben, is dat bedrag niet te versmaden. Zij wilden van hun aandelen af nadat in 2017 de publieke netwerktak Stedin - zeg maar de stroom- en gasnetten - van Eneco afgesplitst werd. Daarmee kwamen zij met een puur commercieel energiebedrijf te zitten en dat is geen publieke taak.