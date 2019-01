Grotere kans op korting pensioenen na 2020 door sombere kwartaalcijfers

Enkele grote Nederlandse pensioenfondsen waarschuwen voor dreigende pensioenkortingen in de komende jaren. Doordat hun financiële positie afgelopen kwartaal is verslechterd, is de kans op verlaging van de pensioenen van veel Nederlanders in 2020 of 2021 groter geworden. Metaalfonds PME vraagt het kabinet zelfs om een ‘adempauze’ en maatregelen om snijden in de uitkering aan ouderen te voorkomen.