Haalt Zandvoort 30 miljoen op? Heineken en Shell tonen interesse, Jumbo en Randstad niet

Heineken, Shell, Randstad, Jumbo, Exact, Ziggo. Allemaal sponsor(d)en ze de Formule 1 of hebben er banden mee. Ons land telt bovendien multinationals als Unilever waarvoor een Grote Prijs van Nederland een ideaal uithangbord kan zijn. Van hen moet het geld komen, nu de kans dat het kabinet of andere overheden veel meebetalen aan het racecircus klein is.



Nummer een kandidaat voor prins Bernhard van Oranje om mee in gesprek te gaan is Heineken. De biergigant is sinds vorig jaar een van de hoofdsponsoren van de Formule 1 is en steekt naar verluidt ruim 200 miljoen euro in de koningsklasse van de autosport.



Op het Heineken-hoofdkantoor te Amsterdam klinken positieve geluiden over een Nederlandse race. ,,Als wereldwijd sponsor van de Formule 1, Nederlands bedrijf en fans van Max Verstappen, zou Heineken het heerlijk vinden als er na al die jaren weer een Formule 1 race in Nederland wordt gereden,” zegt John-Paul Schuirink, wereldwijd directeur communicatie. ,,We zouden een Formule 1 race in Nederland zeker verwelkomen.”



Intern wordt nog enthousiaster gereageerd. ,,Heineken is een Nederlands bedrijf, Zandvoort in feite het strand van Amsterdam en Heineken is nu al naamgever van enkele gp's,” aldus een wel ingevoerde bron. ,,Het is logisch dat wij dat ook zouden worden in Zandvoort. Op papier is dit een ideale combinatie.” Vorig jaar liet sponsorbaas Hans Erik Tuijt zich ook al positief uit over een Nederlandse race.



Wil Heineken geld geven voor een Nederlandse GP?

Shell sponsort Zandvoort al

Kandidaat nummer twee is Shell. Toevalligerwijs maakte het bedrijf in juni bekend circuit Zandvoort voor drie jaar te gaan sponsoren. ,,Shell is al tientallen jaren actief betrokken bij de motorsport,” zegt woordvoerder Tim Kezer. ,,Onze producten worden hier onder extreme condities getest.” Ondanks de positieve grondhouding wil Shell niets zeggen over potentiële extra sponsoring om de formule 1 binnen te halen.



Prins Bernhard hoopt er uiteraard wel op. ,,Shell is een bedrijf met een rijke historie die gekoppeld is aan het racen en aan Circuit Zandvoort,” zei hij deze zomer. Om vervolgens te refereren aan de formule 1: ,,Voor de toekomst telt vooral dat Shell investeert in duurzaamheid en het bedenken van steeds zuinigere brandstoffen. Dat doet Shell mede op basis van kennis uit de autosport en in het bijzonder van de Formule 1.”



Andere kandidaat-sponsor is Ziggo. Deze zomer starten Rob van Gameren en ZiggoSport een petitie om de formule 1 naar Nederland te halen. Dat leverde in korte tijd 170.000 handtekeningen op. Officieel wil de zender niet reageren, maar een bron zegt: ,,We hebben zelf de petitie mede gestart en gesteund, dus dan zou het raar zijn als we vervolgens niet onze beurs trekken als het zover komt.”



Tegen Ziggo als sponsor kan spreken dat de kabelaar mede-eigendom is van Liberty Global, een zusterbedrijf van Formule 1 eigenaar Liberty Media. In feite sponsort Liberty dan zichzelf.



Max Verstappen tijdens afgelopen Jumbo Racedagen op Zandvoort

Prins Bernhard van Oranje vorig jaar tijdens de presentatie van de haalbaarheidsstudie Formule 1 op Zandvoort. Naast hem consultant Menno de Pater (links) en Gerard Kuipers, wethouder toerisme & economie van Zandvoort (rechts)

Jumbo niet

Geen interesse toont uitzendgigant Randstad. Dat bedrijf sponsorde racestal Williams sinds 2006, maar zegde die deal eerder dit jaar op. ,,Wij doen geen sport meer,” zegt pr-manager Suzan Bloemscheer. ,,We zijn na twintig jaar ook gestopt als geldschieter van NOC*NSF.”



Jumbo, persoonlijke sponsor van Max Verstappen, weigert eveneens in te stappen. ,,Wij steunen jong talent en zijn geen sponsor van Formule 1. We hebben vooralsnog geen interesse of plannen om een mogelijke Grand Prix in Nederland te sponsoren.” Kijk echter niet vreemd op als die houding verandert. Topman Frits van Eerd is verslingerd aan de autosport. Afgelopen mei trokken de Jumbo-racedagen op Zandvoort liefst 110.000 Nederlanders.



Verstappen's sponsor Exact Software is positief, maar heeft beperkte middelen. ,,Wij zijn geen grote multinational zoals Heineken,” zegt woordvoerder Jelle Zuidema. ,,Maar we willen best kijken of er iets is dat we wél kunnen doen.”