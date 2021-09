Handelstop EU en VS in Pittsburgh gaat door, ondanks crisis rond AUKUS-pact

De geplande handelstop tussen Europese lidstaten en de Verenigde Staten die volgende week gepland staat in het Amerikaanse Pittsburgh, gaat door. De Europese Commissie zou verdeeld zijn geweest over deelname aan het overleg, nadat Frankrijk voorstelde de top uit te stellen. Vicevoorzitter Margrethe Vestager van de Europese Commissie schreef donderdagavond op Twitter dat de top doorgang zal vinden.

EU-bronnen meldden donderdag dat de twijfel over de top volgde op het besluit van de Amerikaanse president Joe Biden om zonder overleg met de EU een defensiepact met Australië en het Verenigd Koninkrijk af te sluiten. Nederland was een van de landen die de in juni opgezette Handel en Technologie Raad (TTC) gewoon wilden laten doorgaan.

Met name Frankrijk was witheet over het afgesloten AUKUS-defensiepact waardoor het EU-land een contract voor onderzeeboten ter waarde van meer dan 30 miljard euro misliep. De ruzie tussen Frankrijk en de VS is inmiddels enigszins gesust, na een gesprek tussen Biden en president Emmanuel Macron. Maar de EU is ook door andere gebeurtenissen, zoals de chaotische terugtrekking uit Afghanistan, geschrokken van het solistische gedrag van Amerika.

In de TTC zitten tien werkgroepen waarin onder meer wordt onderhandeld over technologische samenwerking, het moderniseren van standaarden, het screenen van buitenlandse investeringen en exportcontroles. Volgens ingewijden hebben de twee economische grootmachten de afgelopen weken al verscheidene afspraken kunnen maken en een akkoord bereikt over normen voor kunstmatige intelligentie. Dit zou dan worden bekendgemaakt in Pittsburgh.

Blinken: herstel relatie met Frankrijk zal ‘tijd kosten’

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, heeft na een een-op-een overleg met zijn Franse ambtsgenoot gezegd dat het herstellen van de relatie met Frankrijk tijd zal kosten. ,,We erkennen dat dit hard werk zal vergen, niet enkel in woorden maar ook in daden”, zei Blinken donderdag in Washington tegen verslaggevers. Hij benadrukte ook ,,respect” te hebben voor Jean-Yves Le Drian, de Franse minister van Buitenlandse Zaken.

De Franse president Macron was woedend over het veiligheidspact AUKUS tussen het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Australië waardoor de koop van Franse onderzeeërs ter waarde van meer dan 30 miljard euro niet doorgaat. De Franse ambassadeurs in de VS en Australië werden teruggeroepen en Le Drian sprak van ,,een dolk in de rug’’.

Nadat de Amerikaanse president Joe Biden woensdag met Macron belde, beloofde Frankrijk al dat de Franse ambassadeur volgende week weer terug zal keren naar Washington.