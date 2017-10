'Hé baas, doe eens wat aan dat binnenklimaat op kantoor'

Praktijkman Van Capellen heeft een aantal verklaringen. Klimaatinstallaties blijken bijvoorbeeld ingewikkelder te bedienen dan een koffiezetapparaat. Zo moet goed afstellen en inregelen van de apparatuur in alle seizoenen gebeuren, want anders regent het klachten: het is of te droog of te koud, te benauwd of te warm.



Volgens de Amerikaanse onderzoekers kunnen we al veel van die menselijke winst pakken met bescheiden verbeteringen. Dus kappen nu met benauwde functioneringsgesprekken en witheet makende prestatiemetingen. Ga voor resultaat! Meet het binnenmilieu, neem maatregelen en meet dan de productiviteit! Dan zit straks zelfs bij de meest kille baas iedere werknemer er behaaglijk bij.