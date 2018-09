Heet zomerweer zit Zalando dwars bij verkoop herfst- en wintercollectie

Zalando verklaart dat het hete zomerweer heeft geleid tot een zwakkere modevraag, met hogere kortingen tot gevolg. Ook zorgen de hoge temperaturen ervoor dat de overgang naar kleding voor de herfst en winter vertraging oploopt. De webwinkel stelt wel dat het beter presteert dan de gehele modemarkt.



Begin augustus kwam Zalando ook al met een waarschuwing voor de omzetontwikkeling vanwege het hete weer. Mede-topman Rubin Ritter laat in een toelichting weten dat de prestaties in het derde kwartaal duidelijk niet overeenkomen met de ambities van het bedrijf. Ondanks de lastige marktomstandigheden blijft Zalando investeren in groei.



De onderneming is nog steeds toegewijd aan haar doelstelling om in 2020 de omzet te verdubbelen, aldus Ritter. De onderneming denkt nu dat de omzetgroei dit jaar aan de onderkant van de eerder afgegeven bandbreedte van 20 tot 25 procent zal uitkomen, wat minder sterk is dan voorheen gedacht.



De aangepaste brutowinst (ebit) wordt nu geraamd op 150 miljoen tot 190 miljoen euro, van een eerder voorspelde bandbreedte van 220 miljoen à 270 miljoen euro. Zalando stelt dat de resultaten in het derde kwartaal aanzienlijk zwakker zullen uitvallen dan de prognoses van analisten. Op 6 november komt het bedrijf met kwartaalresultaten.