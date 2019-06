Helft Nederlanders staat positief over deelauto en fiets

Deelvervoer wordt gezien als één van de belangrijkste oplossing om files en drukke wegen tegen te gaan. Niet voor niets zet het deze week door de ANWB, NS en 23 andere organisaties gepresenteerde Deltaplan 2030 daar fors op in. Dat plan schetst het vervoer in 2030 en wat daarvoor nodig is. Probleem is dat het huidige aanbod magertjes is, ook bestaan er nauwelijks gecombineerde abonnementen. Slechts 15 procent van de Nederlanders staat nu open voor deelvervoer. De helft maakt er concreet gebruik van. Een populaire vorm is de OV-Fiets van NS, die nu 750.000 abonnementshouders telt. Meer en minder bekende andere voorbeelden op autogebied zijn Greenwheels, Car2Go of Amber. Zij en andere platforms bieden nu ruim 40.000 deelauto's aan.

Vervoersabonnement

De scepsis over deelvervoer verandert echter als het aanbod flink verbetert, blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau PanelWizard in opdracht van ABN Amro: liefst 45 procent van de Nederlanders is dan bereid de auto in te ruilen voor een vervoersabonnement. Ze willen daarvoor 200 euro per maand voor te betalen. Ruim de helft verwacht dat deelvervoer - of in het Engels Mobility as a Service (MaaS) - komende jaren populairder wordt.



In het ideale geval krijgen gebruikers via een app dagelijks een persoonlijk reisplan op de smartphone met eventueel beschikbare vervoersmiddelen. Daar zit ook real time advies bij over ideale route, files, etc.



Al met al is deelvervoer een potentiële groeimarkt van wel 14,4 miljard euro per jaar, schat ABN Amro in zijn vandaag verschijnende Monitor Duurzaamheid. Voorwaarde is dan wel dat forenzen voor dat bedrag gecombineerd gebruik kunnen maken van alle mogelijke vormen van deel- en openbaar vervoer: bus, trein, deelauto, deelfiets of deelscooter.



