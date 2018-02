Helft vakantiehuisjes te ranzig voor woorden

De onderzoekers namen ook microbiologische monsters van de douchevloer of badkuip, wc-bril, deurklink, wastafelkraan, eettafel en het aanrecht, en lieten die in een laboratorium testen op (hoeveelheid) bacteriën.

De uitkomst is bedroevend: in bijna de helft van de huisjes werd onder andere de bacterie E. coli aangetroffen. E. coli komt voor in de darmen van mensen en dieren en is beter bekend als de poepbacterie. In vier huisjes zaten opvallend veel bacteriën op opvallend veel plekken.