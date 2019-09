Help, mijn spaargeld levert niets meer op

Wat te doen met je spaargeld als de rente negatief wordt? Moeten we accepteren dat we de bank betalen om te mogen sparen of zijn er andere mogelijkheden om toch nog wat te verdienen op je spaargeld?

Een actuele vraag, want we zijn een spaarzaam volkje. Met z’n allen hebben we zo’n 370 miljard euro op spaarrekeningen staan. En het is wel zo prettig als dat geld ook nog wat rendement oplevert.



De eerste vraag die iedereen zich moet stellen is: met welk doel spaar ik? Is het spaargeld bedoeld als buffer, voor een vakantie of bijvoorbeeld als aanvulling op het pensioen? Het Nibud adviseert elk huishouden een buffer aan te houden van 10 procent van het inkomen. Dat geld is bedoeld voor ‘uitgaven waarvan je weet dat ze komen, maar niet wanneer’, zoals de woordvoerder van het Nibud het noemt. Oftewel: een buffer voor onvoorziene uitgaven als een nieuwe wasmachine of een dure reparatie aan de auto.

Dat geld moet risicovrij zijn en direct beschikbaar. Dat kan het beste op een vrij opneembare spaarrekening staan. Dat levert weliswaar nauwelijks iets op, maar het geld is wel veilig. Voor iedereen die meer spaargeld heeft dan die buffer is het zaak het meeste uit het spaargeld te halen. En dan is de vraag relevant waarvoor het geld bedoeld is en hoeveel risico wil je nemen met je geld.

Beleggen

Om met dat laatste te beginnen. Wil je bijvoorbeeld extra vermogen opbouwen voor je pensioen dan kan beleggen interessanter zijn dan sparen. Beleggingen in aandelen en obligaties leveren een hoger rendement dan sparen. Maar de risico’s zijn ook groter. Eind vorig jaar zakten de beurzen wereldwijd bijvoorbeeld flink in. Zo’n dip kan je zo tien procent van je vermogen kosten. Maar op de lange termijn levert beleggen meer op. Als je nog tien of twintig jaar te gaan hebt voor je pensioen is beleggen een mogelijkheid die serieus bekeken moet worden.

Langer vastzetten

Voor wie vlak voor zijn pensioen zit of gewoon niet van risico’s houdt is sparen eigenlijk de enige optie. Ook daar zijn verschillende mogelijkheden. Deposito’s, waarbij het geld langere tijd wordt vastgezet, leveren over het algemeen een hogere rente. Hoe langer het geld vaststaat hoe hoger de rente. Zo kan er toch nog wat rendement gemaakt worden.

Betaalrekening

Wie voor een uitgave op de korte termijn spaart zal het moeten doen met de lage spaarrente. Als de rente negatief wordt kan het geld gewoon op de betaalrekening blijven staan. Daar rekenen banken (tot nu toe) geen extra kosten voor. Je krijgt geen rente, maar betaalt ook geen rente.

Investeren

Uiteindelijk draait het om de vraag hoe je geld het meeste oplevert. Dat kan ook betekenen dat uitgeven meer oplevert dan oppotten. En dan niet zomaar uitgeven aan drankjes op terrasjes of nieuwe schoenen, maar om investeringen. Zo kan het lonend zijn het huis energiezuinig te maken. Dat scheelt maandelijks op de energienota. En die besparing kan wel eens hoger zijn dan de misgelopen rente op het spaargeld.

Aflossen

Betaal je meer rente over een lening of hypotheek dan je aan rente ontvangt over je spaargeld? Dan is het te overwegen (een deel van) het spaargeld te gebruiken om de hypotheek of lening af te lossen. Je bespaart dan maandelijks meer aan rentebetalingen dan je misloopt aan rente-inkomsten.

Tot slot

Er is heel veel geld op zoek naar een beetje rendement. Daar maken oplichters ook handig gebruik van. Er is een groot aanbod van allerlei beleggingsfondsen, variërend van beleggen in kunst tot vakantiewoningen in verre exotische oorden. En dat met de meest fantastische en gegarandeerde rendementen. Het is heel moeilijk om uit te zoeken hoe betrouwbaar die fondsen zijn. Maar er is altijd één gouden regel; als het te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het dat meestal ook.