Hema en Albert Heijn samen in één winkel

Hema maakte al eerder bekend de ambitie te hebben om te groeien door het aangaan van strategische samenwerkingsverbanden, zowel in het buitenland als in Nederland.



De pilot met Albert Heijn is een eerste stap hiertoe in Nederland. Voor Albert Heijn is de samenwerking met Hema gunstig vanwege de focus op (makkelijke) maaltijden.



Tjeerd Jegen, ceo bij de Hema: ,,We willen Hema laten groeien met de hulp van innovatieve concepten en partnerships. Ik ben er van overtuigd dat we voor onze klanten hiermee het leven leuker, makkelijker en beter maken.’’