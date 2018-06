'HEMA komt toch niet in handen van de Belgen'

Sollicitan­ten met ‘buiten­land­se’ naam maken de meeste kans in het onderwijs

5 juni Al in de e-mailbox, voordat de motivatiebrief en het cv zijn gelezen, maakt een sollicitant met een migrantenachtergrond minder kans op een uitnodiging. In de uitzendbranche worden kandidaten met een migrantenachtergrond in liefst 30 procent van de gevallen genegeerd. Positieve uitschieter is de onderwijssector.