HEMA zet bakkerijen te koop

Geld & Geluk ‘We moeten voor een tientje per dag een warme maaltijd kunnen eten’

8 april In deze rubriek vragen we lezers naar hun relatie tussen Geld en Geluk. Richard werkt fulltime, Kitty zit deels in de WAO. Samen knappen ze een boerderij op, waar Kitty opvangplekken wil openen.