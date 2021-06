Herstelplan? Het valt allemaal reuze mee met die economische klap van corona

Boeren in de knel zoeken nieuwe weg om toch fosfaat­rech­ten te krijgen: was er onrechtma­ti­ge staats­steun?

8 juni Een groep boeren die in de problemen is gekomen door het fosfaatrechtenstelsel gooit de strijd tegen de minister van Landbouw over een andere boeg. Met een nieuwe stichting hopen ze via Brussel te bewijzen dat de regels voor staatssteun zijn overtreden. Dat zou betekenen dat zij extra rechten zouden kunnen krijgen.