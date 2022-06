Het Britse feest rond de brexit valt in het water: ‘Van de voordelen merkt bijna niemand iets’

Eneco tegen de trend in: energiere­ke­ning omlaag, mede door btw-verlaging

Klanten van Eneco zijn vanaf komende maand gemiddeld 28 euro goedkoper uit voor hun energie. Daarvan is het grootste deel, ongeveer 18 euro, te danken aan het lagere btw-tarief dat gaat gelden. De rest is te danken aan het feit dat Eneco goedkoper gas wist in te kopen.

16 juni