Het eerste loonstrookje van 2021, valt het mee of tegen? Bereken het hier

KoopkrachtberekenaarHet eerste loonstrookje van 2021 komt volgende week. Er is volgens het Nibud een bescheiden koopkrachtstijging van 1 procent. Maar achter de cijfers zit vooral veel onzekerheid. Het Nibud maakt zich zorgen over hoe huishoudens het financieel gaan redden in 2021.

Wie in vaste dienst is ziet volgende week hogere bedragen als gevolg van aangepaste belastingregels, maar omdat ook de uitgaven omhoog gaan en de inflatie naar verwachting 1,4 procent wordt, blijft de koopkrachtstijging beperkt tot ongeveer 1 procent. Het zijn vooral huishoudens met een baan in loondienst en drie of meer kinderen die dit jaar de hoogste koopkrachtstijging hebben. De hoogste koopkrachtstijging ziet het Nibud bij inkomens rond de 4.000 euro netto.

Dit komt omdat het kabinet een aantal maatregelen heeft genomen waardoor de inkomstenbelasting daalt en huishoudens met kinderen iets hogere tegemoetkomingen krijgen. Een aantal uitgavenposten stijgt dit jaar aanzienlijk harder dan in 2020. Zo stijgt de gemiddelde premie die werknemers voor hun pensioen betalen van 8,5 naar 9,2 procent. Ook de gemeentelijke belastingen zijn dit jaar aanzienlijk hoger dan in 2020.

Tweedeling

Met name de lage inkomens en mensen werkzaam in sectoren die hard getroffen zijn door de crisis hebben het financieel zwaar. Het niet weten waar je financieel aan toe bent, werkt verlammend en geeft financiële stress, stelt het Nibud.

Volgens het Nibud groeit door de crisis de tweedeling tussen hoge en lage inkomens. Veel mensen houden geld over doordat zij niet op vakantie kunnen of uit (eten) gaan. Lagere inkomens profiteren minder van deze financiële meevaller van de lockdown dan de hogere inkomens. Inkomens rond het minimum hebben nauwelijks financiële mogelijkheden om op vakantie te gaan of uit te gaan.

Op een rij zetten

Het ieder jaar opnieuw op een rij zetten van de inkomsten en uitgaven helpt huishoudens bij het krijgen van grip op hun financiën, luidt het advies van het Nibub. Nibud-directeur Arjan Vliegenthart: ,,Je kunt deze lockdown gebruiken om van de nood een deugd te maken. Het geeft mensen de ruimte om zaken anders aan te pakken. Of het nu gaat om het nadenken over het zo goed mogelijk benutten van de extra financiële ruimte, of het nadenken over welke besparingen mogelijk zijn: het Nibud ziet dat huishoudens die planmatig met hun geld omgaan minder financiële stress ervaren.’’

Lagere inkomens

Het Nibud roept Rijk en gemeenten op goed te kijken naar hoe zij de financiën van huishoudens met een smalle beurs kunnen beschermen. Ruim de helft van hun inkomen gaat op aan vaste lasten. Als zij tenminste inkomensondersteuning aanvragen en ontvangen. Het Nibud ziet nog te vaak dat huishoudens geen inkomensondersteuning aanvragen of de weg naar gemeentelijke hulpverlening niet weten te vinden.

