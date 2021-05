Het is naïef om te denken dat techreuzen hun extra invloed zonder slag of stoot gaan opgeven

Mijn 6-jarige dochtertje is fan van bol.com, en dat is mijn schuld. De schat was verdrietig, omdat ze door de winkelsluiting niets aan haar zakgeld had. En toen kwam ik op het fantastische idee om te laten zien dat je ook online speelgoed kunt kopen. Vliegensvlug wist ze haar eigen verlanglijstje aan te maken in de app. En sindsdien vraagt ze bijna iedere dag om mijn telefoon. We hadden haar beloofd naar de speelgoedwinkel te gaan zodra het weer kon. Maar nu het eenmaal zo ver is, taalt ze er niet meer naar.