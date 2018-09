'Het is niet de vraag óf maar wanneer nieuwe kredietcrisis uitbreekt'

Fout

Ook Ben Bernanke (destijds hoofd van de centrale bank van de Verenigde Staten) waarschuwt dat we niks lijken te hebben geleerd van de vorige crisis. In een opinieartikel in de New York Times betoogt hij dat er veel is verbeterd bij de banken om een nieuwe crisis te voorkomen. Maar onlangs heeft het Amerikaanse congres de regels weer versoepeld, zodat de Amerikaanse toezichthouder minder mogelijkheden heeft om in te grijpen wanneer het bij een bank weer fout dreigt te gaan.



Tien jaar geleden startte de wereldwijde kredietcrisis nadat de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers omviel. In Nederland trok het kabinet miljarden uit om te voorkomen dat hetzelfde zou gebeuren met ABN Amro en ING. Volgens Wellink kan nooit worden uitgesloten dat de belastingbetaler in de toekomst weer moet bijspringen als banken in de problemen komen. In principe moeten banken zichzelf redden: ,,Banken nemen geen onnodige risico’s meer als ze weten dat de staat ze niet redt.’’ Maar, waarschuwt hij, soms kunnen de gevolgen van een faillissement zó groot zijn dat ‘de rekening voor de belastingbetaler nog veel hoger wordt’.