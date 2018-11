Het is slikken voor de Britten, maar het gaat gewoon gebeuren

In de propvolle Wolseley-bar in hartje Londen zie ik op mijn telefoon dat mijn vriendin Ilse hopeloos vast hangt in het verkeer. Ik bestel een drankje en vraag aan een ouder echtpaar of ik bij hun kan aanschuiven om te wachten. Ik was van plan om wat te lezen, maar het echtpaar grijpt hun kans om mij het hemd van het lijf te vragen. Wie ik ben, wat ik doe en vooral wat ik van de brexit denk.



Als hun kleinzoon binnenkomt, gaan ze aan tafel en wordt hun plek ingenomen door drie nieuwe bezoekers. Weer een ouder echtpaar, wachtend op een jonge bankier die door de dame wordt aangekondigd als ‘a big cheese in banking’. Het echtpaar komt bij de verjaardagsreceptie van prins Charles en zijn Camilla vandaan. Ze vertellen dolenthousiast over de hand van Camilla en de pleister om de wijsvinger van Charles.



Dat hun krant The Sun dit voor hen en 69 anderen heeft geregeld! Ze kunnen het nog steeds niet geloven. Toch willen ook zij na een kwartiertje van mij weten wat er nou waar is van de brexit. Wat kan er nou in het ergste geval gebeuren? Ook de bankier haakt aan.



Ik vertel hen dat ik denk dat hen geen eerlijk beeld wordt voorgeschoteld over de ruimte die May heeft om ‘los’ te komen van Europa. Dat een premier met enig gevoel voor verantwoordelijkheid een deal nodig heeft en dat die deal meer weg heeft van een ‘take it or leave it’ dan van een onderhandeling.