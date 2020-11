Het kabinet drukt de uitbreiding van de luchtvaart door, tegen de wil van het volk in

Pensioen­fonds Zorg en Welzijn stapt na miljarden­ver­lies uit oliemarkt

17 november Het pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), verantwoordelijk voor de pensioenen van (oud)werknemers in de zorg en cultuursector, is na een miljardenverlies helemaal uit grondstoffenbeleggingen gestapt. De olieprijs is dit jaar vanwege de coronacrisis ingestort.