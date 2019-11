Hoe de Nederlandse modesector misstanden in buitenlandse fabrieken probeert te verdrijven

Directeur Joris Aperghis van WE Fashion is trots op de stap die zijn bedrijf heeft gezet, nu zijn handtekening onder de Transparency Pledge prijkt. Ondertekenaars van het manifest, een initiatief van arbeids- en mensenrechtenorganisaties, beloven plechtig om openlijk te communiceren over de fabrieken en de landen waar de kledingstukken worden gemaakt.



WE Fashion is niet het eerste modebedrijf én niet het laatste dat daar werk van maakt. G-Star Raw, Zeeman en C&A gingen het bedrijf al voor. Ook Nederlandse ketens als Marlies Dekkers en Hema kiezen hiervoor. ,,Alleen maar goed dat de Nederlandse modesector vrij massaal kiest voor meer openheid”, vindt Aperghis. ,,Gezamenlijk kunnen we echt iets doen om de arbeidsomstandigheden in landen als Bangladesh te verbeteren, als piepklein bedrijf is dat een stuk lastiger.”